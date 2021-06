CDA Breda: ‘Ga vaccineren in kwetsbare wijken’

BREDA - In wijken waar relatief veel mensen met een migratieachtergrond wonen blijft het opkomstpercentage voor een coronavaccinatie achter. CDA Breda wil dat iedereen op een laagdrempelige manier de kans krijgt om gevaccineerd te worden en stelt daarom vragen aan het college over de situatie in Breda.

“Landelijk gezien is er een opkomstpercentage van zeventig procent voor een coronavaccinatie. In de wijken waar relatief veel mensen met een migratieachtergrond wonen blijft dit percentage achter. Dit blijkt ook voor Breda-Noord het geval te zijn.

Kwetsbare wijken

De fractie vraagt zich af wat Breda doet om de vaccinatiebereidheid in deze wijken te verhogen. Ter inspiratie benoemt CDA Breda een voorbeeld van hoe buurland Duitsland deze kwestie aanpakt. “In Duitsland prikt men bijvoorbeeld in kwetsbare wijken vanuit mobiele prikbussen, ‘om de drempel voor vaccinaties zo laag mogelijk te maken en middels voorlichting mensen over de streep te trekken’.” Ook vraagt het CDA Breda zich af of het college mogelijkheden ziet om in samenwerking met de GGD en huisartsen de uitleg en mogelijkheid van vaccineren de wijk in te brengen, zonder oproepbrieven en aanmeldprocedures.

Ook vraagt CDA Breda zich af of het college het met de fractie eens is dat de wijze van communiceren, uitnodigen en de procedure van aanmelden voor laaggeletterde en mensen met een migratieachtergrond hoge drempels zijn om zich te laten vaccineren en willen zij onder andere weten waarom het aantal vaccinaties in Breda-Noord achterblijven.