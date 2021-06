Maak kans op 100 euro shoptegoed bij Tresanti

BREDA – Het jonge herenmodemerk TRESANTI is de nieuwe kledingpartner van NAC Breda. En ter ere van die mooie samenwerking mag BredaVandaag vier TRESANTI cadeaubonnen ter waarde van 100 euro weggeven!



TRESANTI is vier jaar geleden opgericht en is in Nederland op ruim 200 verkooppunten te vinden. Daarbij heeft het merk twee eigen winkels, waarvan één in ‘t Sas in Breda. Het merk richt zich uitsluitend op mannenmode. TRESANTI heeft een frisse uitstraling, en biedt naast de casual look ook uitgesproken ontwerpen. “Voor TRESANTI is de samenwerking met NAC heel mooi, omdat we een echt Bredaas bedrijf zijn. Het Coronajaar was voor ons niet makkelijk, omdat ook kledingwinkels moesten sluiten. Maar net zoals NAC kijken we altijd positief vooruit. Nooit Opgeven, Altijd Doorgaan! We zijn blij dat we samen met NAC onze ambitieuze groeiplannen een boost kunnen geven vanuit Breda!”, aldus Teng Janssens van TRESANTI.



Een cadeaubon van 100 euro winnen

Om het goede nieuws van de samenwerking met NAC te vieren, mag BredaVandaag vier cadeaubonnen ter waarde van 100 euro weggeven aan de Vrienden van BredaVandaag. Ben jij Vriend van BredaVandaag? Dan heb je al een mailtje met informatie gehad over hoe jij kans kan maken op zo’n cadeaubon.

Ben jij nog geen vriend? Ga dan eens naar www.vriendvanbredavandaag.nl! Daar leggen we je uit hoe je voor een klein bedrag per jaar BredaVandaag steunt, én profiteert van allerlei toffe acties! En word je vriend vóór vrijdag 4 juni? Dan maak ook jij gewoon kans op een cadeaubon ter waarden van 100 euro voor TRESANTI!