Nieuwe ronde van versoepelingen: Dit mag vanaf zaterdag weer

BREDA - Vanaf zaterdag 5 juni gaan de meeste publiek toegankelijke locaties onder voorwaarden open. Zo mogen bioscopen en theaters weer hun deuren openen en zijn de binnen locaties van dierentuinen en attractieparken weer voor het publiek toegankelijk. Wij hebben alle versoepelingen voor je op een rij gezet.

Thuisbezoek

Je mag thuis in plaats van twee personen, vier personen per dag ontvangen. Kinderen tot en met 12 jaar zijn van deze regeling uitgesloten.

Recreatie

Voor recreatie geldt dat sauna’s, wellnesscentra en zonnestudio’s weer open mogen. Hetzelfde geldt voor casino’s en spellocaties, zoals binnenspeeltuinen. Voor beiden is een reservering en gezondheidscheck verplicht. Ook mogen de binnen locaties van dierentuinen en attractieparken weer open. Recreatief vervoer, zoals rondvaartboten, is weer toegestaan.

Horeca

Alle horeca mag open van 06:00 tot 22:00. Een reservering en gezondheidscheck is hiervoor verplicht. Ook mogen er vanaf nu vier personen aan dezelfde tafel zitten, dit was voorheen nog twee. Kinderen tot en met 12 jaar zijn van deze regeling uitgesloten.



Ook binnen mag de horeca weer open. In restaurants en eetcafés geldt voor het diner een maximum van twee shifts per avond per tafel. Een vaste zitplaats is verplicht, zitplaatsen aan de bar zijn niet toegestaan. Ook entertainment, zoals tv-schermen en zelfbediening, is niet toegestaan.

Kunst en cultuur

Ook mogen musea en monumenten weer open waarbij het maken van een reservering en het doen van een gezondheidscheck verplicht is. Hetzelfde geldt voor bioscopen, theaters en concertzalen. Hiervoor geldt een maximum aantal bezoekers van 50 personen of een maximum van 250 personen als de capaciteit van de ruimte meer dan 1000 vaste zitplaatsen is. Beoefening van kunst -en cultuurlessen in groepsverband zijn ook weer toegestaan.

Winkels

Winkeliers mogen hun winkels weer openen tijdens hun reguliere openingstijden, dus ook koopavonden. Ook mag er alcohol verkocht worden tot 22:00 uur, voorheen gold de regel dat je tot 20:00 uur alcohol mocht kopen.

Sport

Sporten in groepen is toegestaan. Het houden van 1,5 meter afstand is dan niet meer verplicht. Vanaf 18 jaar mogen mensen in groepen sporten met een maximum aantal van vijftig personen Ook mogen kinderen tot en met zeventien jaar wedstrijden tegen andere clubs spelen. Bovendien mogen sportkantines, kleedkamers en douches open. En het publiek bij professionele wedstrijden is toegestaan.