VVD: ‘Werkelijk ongelooflijk dat krakers steeds terugkeren naar Breda’

BREDA - Recentelijk heeft er een wetswijziging plaatsgevonden waardoor het makkelijker en sneller moet worden om krakers te verwijderen uit een pand. Echter zijn er opnieuw krakers actief in Breda. De Bredase VVD vindt het ‘werkelijk ongelofelijk dat deze inbrekers steeds maar terugkeren naar Breda’ en stelt daarom vragen aan het college.

“Tot onze spijt hebben we te horen gekregen dat er opnieuw krakers actief zijn in Breda. Dit keer gaat het over verschillende adressen van woningbouwcorporatie WonenBreburg aan de Druivenstraat”, schrijft raadslid Rick Zagers (VVD) in een brief aan het college. “Wij als fractie vinden het werkelijk ongelofelijk dat deze inbrekers op luchtbedjes steeds maar terugkeren naar Breda.”

Wetswijziging

Recentelijk is de Eerste Kamer akkoord gegaan met een wetswijziging waardoor het makkelijker en sneller moet worden om krakers te verwijderen uit een pand. “De Bredase VVD is blij met deze wetswijziging, maar vraagt zich af hoe het kan dat er -ook na de wetswijziging- nog steeds krakers aanwezig zijn in de panden van WonenBreburg”, aldus Zagers. Ook stelt de fractie de vraag wat Breda gaat doen om te zorgen dat deze krakers zo snel mogelijk deze panden verlaten.