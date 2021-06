Weerbericht Breda: ‘Benauwde dag met kans op stevige onweersbuien’

BREDA - Het is vandaag benauwd en klam. De temperaturen in Breda kunnen vandaag oplopen tot zo’n 26 graden. Ook is er vanmiddag kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en lokale wateroverlast. Dat meldt Weeronline.nl.

In het westen is het met 22 tot 24 graden minder warm en de kans op onweer beduidend kleiner. Ook komende dagen wordt regen en onweer verwacht. Vanaf zondag is het overwegend droog weer met zonnige perioden.

Vanochtend is het al niet meer zo zonnig als de afgelopen dagen met een mix van wolkenvelden en zonnige perioden. Vooral het zuidoosten maakt kans op een enkele bui. Met zo’n 23 graden in het westen tot 26 graden in het oosten is het minder warm dan gisteren. De aangevoerde lucht is wel veel vochtiger dan de afgelopen tijd en daardoor is het drukkend warm en klam. Zeker midden op de dag kan fysieke inspanning leiden tot benauwdheid.

Oostelijke helft de zwaarste buien

De vochtigste lucht trekt over de oostelijke helft van het land en daar wordt het met 25-27 graden ook het warmst. Dit deel van het land maakt kans op stevige regen- en onweersbuien. Daarbij kan het hagelen en er is kans op windstoten. De buien verplaatsen langzaam en daardoor kan lokaal wateroverlast ontstaan, terwijl een paar dorpen verder nauwelijks regen valt. In het westen is de kans op (onweers)buien kleiner en wordt het bij een zwakke tot matige westenwind 22 tot 24 graden. In de avond neemt het aantal buien af en worden deze ook minder intens.

Morgen kunnen opnieuw regen- en onweersbuien ontstaan, vooral in het zuiden en oosten. Waarschijnlijk zullen deze wat minder intens zijn dan de buien vandaag. Zaterdag is de verwachting nog vrij onzeker. Een buiengebied zal vanuit Frankrijk over ons land trekken, maar het gebied kan ons land ook gedeeltelijk missen en dan blijft het in het westen en noorden wellicht grotendeels droog met ook zon.

Meer zon en meest droog

Vanaf zondag wordt de verwachting zekerder en kunnen we meer zon verwachten met slechts een kleine buienkans. De middagtemperatuur ligt waarschijnlijk tussen 20 en 25 graden. Voor de tijd van het jaar is dit heel normaal.