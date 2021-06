Definitieve afsluiting Markkade: Gemotoriseerd verkeer vanaf juli niet meer welkom

BREDA - Gemotoriseerd verkeer is vanaf juli niet meer welkom op de Markkade in Breda. Dat heeft de gemeente besloten. Vanaf dan geldt er een definitieve afsluiting voor het gedeelte tussen de Zoete Inval en de Etnastraat-Slingerweg.

Op de Markkade hebben zich de afgelopen jaren, in de nachtelijke uren, een aantal dodelijke ongevallen voorgedaan met personenauto’s. Na het laatste ongeval is er een petitie geweest vanuit de maatschappij waarin gevraagd wordt om maatregelen, met name een vangrail. Destijds heeft de gemeente toegezegd een verkeersonderzoek te doen na corona, als de verkeerssituatie weer genormaliseerd is. “Omdat deze periode steeds langer ging duren en men daar niet op wilde wachten vanwege de urgentie, is besloten op basis van aanwezige kennis een analyse te maken. Uit deze analyse moest naar voren komen welke verkeersmaatregelen op de Markkade wenselijk zijn”, aldus de gemeente.

Analyse

Door de verkeerskundigen van de afdeling Milieu en Mobiliteit is op basis van bestaande kennis een analyse gemaakt van de Markkade en de ongevallen. Bij deze analyse is de politie betrokken. De (dodelijke) ongevallen op de Markkade hebben allemaal ‘s nachts plaatsgevonden, in en rond het weekend. De Markkade is een weg die vooral op de uitgaansavonden wordt gebruikt als (sluip)route naar het noorden van Breda waarbij eventuele alcoholcontroles vermeden worden.

De verkeersfunctie van het betreffende gedeelte van de Markkade is zeer beperkt. Er is slechts één uitrit van het braakliggende terrein van de Suiker Unie. Dit perceel heeft momenteel geen functie en is in bezit van de gemeente zelf. Daarnaast heeft de Markkade een ontsluitingsfunctie voor het bedrijventerrein Emer-Zuid/Noord en de daarop gelegen milieustraat. Met name mensen uit het centrum rijden via de Markkade om de bedrijven en de milieustraat te bereiken.

De Markkade wordt tevens veel gebruikt door fietsers van de Haagse Beemden naar het centrum en vice versa. “Een verbinding die goed gebruikt wordt, maar ook vermeden wordt doordat fietsers zich niet veilig voelen (sociale veiligheid en verkeersveiligheid). Een verbetering van deze fietsroute langs de Mark, tussen Haagse Beemden en centrum is gewenst.”

In het verleden is al besloten dat bij de herontwikkeling van het oude Suiker Unie terrein de Markkade als langzaam verkeerverbinding geïntegreerd zal worden in de groene oeverzone. Het oude Suiker Unie terrein is eind 2020 door de gemeente gekocht. Op korte termijn zal het terrein beschikbaar komen voor lokale tijdelijke initiatieven zoals kleine evenementen. Hierdoor is de ontwikkeling van de Markkade naar een langzaam verkeerverbinding al op een kortere termijn gewenst.

Gevolgen afsluiting

Bij de afsluiting van de Markkade zal het bedrijventerrein Emer-Zuid/Noord nog bereikbaar blijven. Het bedrijventerrein ontsluit op twee punten op de hoofdwegenstructuur van Breda; aan de noordkant op de Noordelijke Rondweg en aan de westkant op de Lunetstraat. Deze twee ontsluitingsroute worden door het overgrote gedeelte van het verkeer reeds gebruikt om op het bedrijventerrein te komen.

De Markkade wordt door een kleine groep autoverkeer gebruikt om tussen centrum en Emer-Zuid/Noord te rijden. Door de afsluiting zal dit verkeer een andere route moeten kiezen. Het verkeer tussen het centrum en Emer-Zuid/Noord moet hierdoor ongeveer 1 kilometer omrijden.