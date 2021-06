De sloop van de doorstroomvoorziening voor dak- en thuislozen is gestart

BREDA - De sloop van de voormalige doorstroomvoorziening aan de Slingerweg is vanmiddag van start gegaan. De verwachting is dat het nieuwe pand medio 2022 kan worden opgeleverd. De opvanglocatie voor dak- en thuislozen is in de tussentijd gevestigd aan de Riethil.

Het pand, dat voorheen bekend stond als dag- en nachtopvang ‘t IJ, van de doorstroomvoorziening (DSV) is hard toe aan vernieuwing. Daarom is besloten te kiezen voor nieuwbouw. Wethouder Paul de Beer was vanmiddag aanwezig bij de start van de sloop van het oude pand.

In het originele plan zou een deel van het gebouw niet gesloopt worden, zodat dak- en thuislozen ook tijdens de sloop en nieuwbouw aan de Slingerweg terecht zouden kunnen. Maar dit plan was door de coronarichtlijnen, zoals 1,5 meter afstand houden, niet meer haalbaar. Dak- en thuislozen kunnen daarom tijdelijk aan de Riethil terecht. Die locatie zal open blijven voor dak- en thuislozen totdat het nieuwe pand aan de Slingerweg in gebruik kan worden genomen.

De eerste paal van het nieuwe gebouw zal naar verwachting na de zomer 2021 de grond in gaan. Halverwege 2022 streeft de gemeente Breda het nieuwe pand in gebruik te nemen.