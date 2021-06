Elisah is de nieuwe eigenaar van de circulaire doorgeef-trofee: ‘Ik voel me echt vereerd’

BREDA - Leven zonder afval te produceren. Het klinkt ingewikkeld, maar volgens de Bredase Elisah is het makkelijker dan het lijkt. Via het door haar opgerichte Zero Waste Nederlanders deelt zij tips om afvalvrij te leven en timmert ze hard aan de weg om de bewustwording rond het onderwerp te vergroten. Vanochtend kreeg zij voor haar inzet uit de handen van Jacco van Breda Maakt Mij Blij de circulaire doorgeef-trofee uitgereikt.

Ken je dat? Je komt thuis van het boodschappen doen en voordat je je appels, paprika en pasta hebt uitgepakt, zit je prullenbak al helemaal vol met al het verpakkingsmateriaal. Dat moet echt anders, stelt de Bredase Elisah Pals. “We creëren echt onnodig veel afval. Er is de laatste jaren gelukkig veel aandacht voor het scheiden van afval, maar juist afvalpreventie zou veel meer aandacht moeten krijgen. Want voorkomen dat afval ontstaat is nog veel beter dan afval recyclen!”

Colombia

Elisah startte Zero Waste Nederland na een bezoek aan Colombia. “Dat was in 2018. Het is de laatste vliegreis die ik gemaakt heb.” Indertijd was Elisah al een paar jaar bezig met bewuster eten, en minder afval creëren. “Toen ik het strand opliep in Colombia werd ik overdonderd door de hoeveelheid afval die daar lag. Normaal gesproken houd ik een kleine clean up voordat ik ergens op het strand ga liggen, maar hier was er echt geen beginnen aan. Toen besefte ik me: Dit kan ik niet meer in mijn eentje. Het probleem is te groot, dus ik moet er meer mensen bij gaan betrekken.”

Zero Waste

Elisah startte na haar reis de Facebookgroep Zero Waste Nederland op. “Daarin begon ik tips te delen om te leven zonder afval. Die tips kon ik makkelijk geven, want ik was er zelf al jaren mee bezig.” Vanuit dat startpunt is Zero Waste Nederland inmiddels gegroeid tot een grote community van mensen die zich actief inzetten om de bewustwording rond afvalpreventie te vergroten. “Het is enorm leuk en fijn om te zien dat zoveel mensen betrokken zijn bij Zero Waste. Je merkt dat veel mensen echt al wel wakker geschud zijn en zien dat er een probleem is, maar niet weten wat ze er zelf aan kunnen doen. Die handvaten geven wij ze. Met Zero Waste Nederland maken we afvalvrij leven makkelijk én leuk.”

Toekomst

Elisah is enorm blij dat ze de circulaire doorgeef-trofee heeft mogen ontvangen uit handen van de vorige ontvanger: Breda Maakt Mij Blij. “Ik vind het heel erg tof, omdat ik me echt verbonden voel met Breda. Ik ben echt vereerd dat ik deze prijs heb mogen ontvangen. Ondertussen is één ding zeker: De komende jaren zal Elisah zeker niet stil zitten. “Lezingen, podcasts, inspiratiesessies. Ik grijp alle mogelijkheden aan om mijn boodschap over afvalpreventie te verspreiden: Er ligt zoveel focus op recyclen. Ook landelijk en bij gemeenten. Terwijl afval scheiden echt niet dé oplossing is. We moeten er samen voor gaan zorgen dat we voorkomen dat er überhaupt nog afval ontstaat. We gaan door tot de circulaire economie wordt bereikt! “

De Circulaire doorgeef-trofee

De trofee is in het leven geroepen om ondernemers die actief zijn in de circulaire economie in Breda in de spotlight te zetten. De trofee is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Breda Circulair, STEK en de gemeente Breda. Het betreft een ‘doorgeef-trofee’. Eens per kwartaal wordt de trofee door de tijdelijke eigenaar doorgegeven aan een andere ondernemer die zich inzet voor een duurzamer Breda. Op deze manier wordt komen steeds meer goede initiatieven en mooie verhalen van deze ondernemers aan het licht.