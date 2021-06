Breda wint internationale design award met campagne ‘Breda Geeft Je De Ruimte’

BREDA - Breda Marketing heeft de internationale Indigo Design Award gewonnen met de campagne ‘Breda Geeft Je De Ruimte’. Met de opvallende campagnebeelden werden Bredanaars verleid om de stad te (her)ontdekken en om te genieten van al het moois dat de regio heeft.

Eén jaar geleden lanceerde Breda Marketing de campagne ‘Breda Geeft Je De Ruimte’, die op een aansprekende manier de boodschap ‘Breda is veerkrachtig, creatief en heeft ruimte genoeg’ moest overbrengen. Veel Nederlanders, en ook de inwoners van Breda, vierden door corona hun vakantie in 2020 immers dicht bij huis. De opvallende campagnebeelden moesten de interesse wekken van Bredanaars en bezoekers om Breda te (her)ontdekken en te genieten van al het moois dat de regio te bieden heeft. Deze uitingen waren onder andere te zien in abri’s in Breda en omgeving, landelijke (online) advertenties, nieuwsbrieven en op social media.

Het design werd ontwikkeld door Opera Concept & Design en Tim Eshuis Fotografie. Met succes, de combinatie van Bredase iconen en krachtige kleuren trok de aandacht van de juryleden van de internationale Indigo Design Award, die innovatieve, artistieke en unieke projecten promoot. De Bredase campagne ging er met de bronzen Indigo Design Award vandoor. “De ontwerpers leverden prachtig werk”, vertelt een trotse Hildegard Assies, directeur Breda Marketing. “Ik zie het als een fantastische erkenning voor de stad Breda en haar creatieve talent.”

De campagne ‘Breda Geeft Je De Ruimte’ vormde het eerste onderdeel van een langere termijnstrategie om bezoekers aan te trekken door de bijzondere plekken en verrassende mogelijkheden van Breda en de regio te laten zien. Kijk hier voor een indruk van de campagne.