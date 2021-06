Man (80) vermist in omgeving van het Mastbos

BREDA - Een 80-jarige man is vermist in de omgeving van het Mastbos. Via burgernet worden mensen opgeroepen naar de man uit te kijken.

Update 13.35 uur: Bredanaars hoeven niet meer uit te kijken naar de vermiste man.

Burgernet heeft vanmiddag een melding uitgestuurd vanwege de vermissing van een bejaarde man in het Mastbos.

Het gaat om een blanke man van 80 jaar oud. Hij heeft een normaal postuur. De man draagt een petje met opdruk, een rood, groen en zwart gestreepte blouse en een blauwe pantalon.