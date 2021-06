Weerbericht Breda: ‘Vrijdagmiddag en -avond kans op forse onweersbuien’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 4 juni en de komende dagen.



De afgelopen dagen was het erg zomers weer in Breda. Echter lijkt het vanavond de andere kant op te gaan. Een hogedrukgebied kampeert boven Scandinavië. Een onweersstoring boven het noordoosten van Frankrijk trekt naar het noorden en passeert in de tweede helft van de middag en vroege avond. Een koufront boven Engeland passeert zaterdagochtend met een lokale regen- of onweersbui. Nadien bouwt zich een hogedrukgebied en is het vanaf zondag aangenaam zomerweer.

Verwachting voor vrijdagmiddag 4 juni 2021

Na een zonnige ochtend is het nu aan het begin van de middag zomers warm met 26 tot 27 graden. In de loop van de middag vormen zich stapelwolken. En rond het middaguur lag bij de Frans - Belgische grens een onweersstoring. De lucht is vochtig en onstabiel. Ingrediënten genoeg voor lokaal pittig onweer later op de dag. De wind waait over het algemeen zwak uit het oosten (1 tot 2 Beaufort). In de buurt van onweersbuien kunnen zware windstoten voorkomen. Verder kan er hagel vallen en veel regen op korte tijd met wateroverlast als gevolg.



Het weer voor de komende dagen:

Zaterdag 5 juni

Tijdens de ochtend veel wolken met kans op een lokale regen- of onweersbui. Deze buien verdringen de vochtige warme lucht. Later op zaterdag droog en opklarend. Maxima tot 20 graden bij een matige noordenwind van 3 of 4 Beaufort.



Zondag 6 juni

Het is droog en zonnig met stapelwolken. De wind waait zwak tot matig (2 tot 3 Beaufort) uit het zuiden. Maximumtemperaturen rond 21 graden.



Maandag 7 juni

De wind waait matig uit het noorden tot noordoosten. Verder is het zonnig en droog met stapelwolken. Middagtemperaturen omstreeks 22 graden.



Zo was het weer donderdag 3 juni 2021

Maximumtemperatuur: 25,1 graden

Minimumtemperatuur: 17,3 graden

Neerslag: 2,0 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden

In Breda - Centrum viel 4,0 mm en in Breda - Westerpark 5,0 mm



Weersverwachting opgesteld vrijdag 4 juni 2021 om 13:00 uur