Breda werkt aan zomerprogramma: ‘We willen inwoners hun stad opnieuw laten ontdekken’

BREDA - Een onvergetelijke zomer. Daar wil Breda voor gaan zorgen. Daarom start vandaag het zomerprogramma Breda Buiten. “Met Breda Buiten beleeft de inwoner van Breda deze zomeractiviteiten vol muziek, kunst, sport, eten en drinken op buitengewone locaties”, aldus de gemeente.

Vanaf vandaag is de harde lockdown voorbij. Dankzij de nieuwe versoepelingen gaat Nederland een nieuwe fase is, stelde premier Mark Rutte. En het effect daarvan is ook in Breda goed zichtbaar. Ondernemers, organisaties en inwoners barsten van de ideeën om elkaar weer te ontmoeten. Breda gaat die plannen samen laten komen onder de vlag ‘Breda Buiten’: Een zomerprogramma waarbij Bredanaars hun stad opnieuw ontdekken en genieten van kunst, sport en cultuur.

Enkele voorbeelden van activiteiten of evenementen die al op de kalender staan, zijn een mini-festival op de Buas-campus georganiseerd door De Buurtzaak, een maand lang concerten ‘Bij ons in Breda’ op ’t Zoet door organisatoren van Breda Live en Buitenspelen door stichting KOP met 1,5 meter kunstinstallaties. De komende tijd groeien de initiatieven verder uit tot ze op de kalender kunnen.

Bredanaars die een idee hebben voor een kleinschalig initiatief, kunnen zich aanmelden via aanmelden@bredabuiten.nl. Hierna wordt het initiatief getoetst of het voldoet aan de criteria voor de zomerprogrammering. De link naar het formulier is te vinden op www.bredabuiten.nl. Om deze beweging meer kracht bij te zetten, ondersteunt Breda Buiten de initiatiefnemers op meerdere niveaus. Denk hierbij aan marketing- en communicatie, de ticketverkoop, de vergunningsaanvraag, het coronaproof maken van de locaties of facilitaire ondersteuning.

Breda Buiten is onderdeel van de het maatregelenpakket van de Gemeente Breda dat als doel heeft de stad een impuls te geven in deze coronatijd.