Breda schaft derde scanauto aan: ‘Draagt bij aan veilige en leefbare stad’

BREDA - De gemeente Breda gaat een derde scanauto aanschaffen. Dat is nodig omdat het aantal parkeervakken waar betaald parkeren geldt, flink is toegenomen. De eerste twee scanauto’s werden begin 2020 in gebruik genomen en waren berekend op 10.800 parkeervakken. Alleen al met de regulering van Zandberg zijn daar 2600 parkeervakken bijgekomen.

De gemeente is positief over het effect van de twee scanauto’s die sinds januari 2020 door de stad rijden. Die auto’s hebben het controleren een stuk efficiënter gemaakt. Een handhaver op straat scant namelijk zo’n 65 auto’s per uur. Een scanauto scant er in dezelfde tijd zo’n 1200. “We zien een verbetering in de naleving van de regels, wat bijdraagt aan een veilige en leefbare stad”, aldus wethouder Greetje Bos.

De twee auto’s zijn aangeschaft op basis van een situatie waarbij er 10.800 betaald parkeervakken waren in de stad. Maar dat aantal is flink toegenomen. Alleen al met de regulering van Zandberg zijn er 2600 vakken bij gekomen. “Met de aankomende reguleringen en gebiedsontwikkelingen, zitten we naar verwachting in de loop van volgend jaar op ruim 18.000 gereguleerde parkeervakken”, aldus de wethouder. Daarom zal er een derde scanauto worden aangeschaft. “Op deze wijze kunnen we ons in blijven zetten op de naleving van de regels, het verhogen en hoog houden van de betalingsbereidheid en het optimaliseren van de veiligheid en leefbaarheid.”

Inzet derde scanauto

De derde scanauto zal niet non-stop rijden maar ‘voornamelijk informatie en risico gestuurd ingezet worden’. Dit betekent dat de auto wordt ingezet tijdens piekmomenten en binnen gebieden op momenten wanneer de betalingsbereidheid het laagst is. “Zo kan deze doelgericht worden gebruikt en houden we er rekening mee dat het straatbeeld niet overbelast raakt.”