Smakenrad geeft alle zorgmedewerkers van Amphia een gratis arrangement

BREDA - Smakenrad Breda geeft zorgmedewerkers van het Amphia ziekenhuis de gelegenheid om gratis te genieten van één van de arrangementen in het reuzenrad. “Als dank voor hun harde werk mogen medewerkers van Amphia op 14 of 21 juni gratis met 2 personen gebruik maken van de arrangementen.”

Sinds 8 mei staat het Smakenrad in Breda: Een groot reuzenrad waarin je kan borrelen of dineren. En dat Smakenrad komt nu met een mooie actie. Zij laten alle zorgmedewerkers van Amphia gratis een arrangement boeken.

“Graag willen wij onze liefde en waardering voor de zorg uiten in de steden waar het Smakenrad staat dit seizoen”, laten initiatiefnemers Bram Verleg en laura van haren weten. “Daar waar in de eerste golf werd geklapt en gedanst voor de zorg, was er in de afgelopen lock down veel meer sprake van woede en frustratie op veel vlakken. Helaas hebben wij zelf ondervonden en gezien hoe, met name in de frontlinie, kei en keihard werd gevochten tegen het Coronavirus. Hoeveel onrust er ook was, en hoe kapot ze ook waren, de zorgverleners gingen door en bleven begaan met de mensen op de afdelingen en hun directe omgeving. Om deze kanjers een hart onder de riem te steken en ze te bedanken voor hun tomeloze inzet, gaan wij ‘Raddraaien voor onze zorghelden’. We gunnen het ze na deze zware periode om even lekker met hun hoofd in de wolken te zijn.”

Meer informatie voor de medewerkers van Amphia die gebruik willen maken van de actie volgt later.