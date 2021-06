Eerbetoon aan Ramon Dekkers in Emertunnel weggehaald na bekladdingen

BREDA - Begin mei werd het kunstwerk ter nagedachtenis aan Ramon Dekkers in het tunneltje aan de Emerparklaan besmeurd. In overleg met zijn zus heeft de gemeente besloten het kunstwerk weg te halen. Het is de bedoeling dat er in de toekomst een nieuw eerbetoon komt.

In de tunnel bij de Emerparklaan is jaren geleden een kunstwerk van graffiti aangebracht ter herinnering aan de Bredase top kickbokser Ramon Dekkers. Hij overleed in 2013 aan een hartaanval tijdens een fietstocht door de tunnel. Begin mei werd dit bijzondere kunstwerk echter ernstig besmeurd. Met verf werd er in grote letters ‘pedo’ aangebracht op de muurschildering.

Om de aangebrachte graffiti weg te kunnen halen, was het volgens de gemeente onvermijdelijk het kunstwerk verder aan te tasten. Daarom heeft de gemeente in overleg met de zus van Ramon Dekkers besloten de hele tunnel wit te schilderen. Het is de bedoeling dat er in de toekomst een nieuw eerbetoon aan Bredase kickbokser komt. Een woordvoerder van de gemeente weten dat hier verder nog niets duidelijk over is.

2017

Het is niet de eerste keer dat vandalen de schildering hebben besmeurd. Ook in 2017 werd het kunstwerk met graffiti vernield. Dankzij de hufterproof laag die over het kunstwerk heen zit, kon de schildering destijds in ere worden hersteld.