Swim to Fight Cancer kondigt tweede editie aan

BREDA - Op zondag 12 september 2021 wordt de tweede editie van Swim to Fight Cancer gehouden. De 1e editie in 2019 was een groot succes met bijna 600 zwemmers. Er is toen een donatiebedrag van ruim 350.000 euro opgehaald. Door corona ging de editie 2020 niet door, maar in 2021 kan de tweede editie wel worden georganiseerd.

Het doel van Swim to Fight Cancer is helder: Zo veel mogelijk geld op halen voor wetenschappelijk kankeronderzoek. En dat is hard nodig, want kanker is in Nederland nog steeds de nummer één doodsoorzaak. “Swim to Fight Cancer Breda wil met het event een stevige Bredase vuist maken om zo elke inwoner van Breda de mogelijkheid te bieden mee te strijden tegen kanker”, laat de organisatie weten.

De eerste editie van Swim to Fight Cancer vond plaats in de binnenstad. Voor de tweede editie is een andere locatie gevonden, namelijk de Kuil in Prinsenbeek. ”De binnenstad was voor deze editie te onzeker”, legt de organisatie uit. Bij de Kuil kan de organisatie het veilig zwemmen én kijken beter in banen leiden.

Dit jaar is door de huidige situatie een beperkt aantal van 500 deelnemers welkom. “Dus als je mee wilt doen, schrijf je dan snel in. De eerste ruim 100 deelnemers zijn al ingeschreven!”

Donaties 100% naar kankeronderzoek

Alle donaties die worden opgehaald gaan via Fight cancer 100% door naar KWF kankeronderzoek. De organisatie kan dit garanderen omdat alle kosten van het evenement betaald worden uit de inschrijfgelden van deelnemers en vanuit enkele gulle en enthousiaste sponsoren en leveranciers.