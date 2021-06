Man neergestoken en woning vernield in Tuinzigt

BREDA - De politie heeft zaterdag een 19-jarige Bredanaar aangehouden voor het vernielen van de ruit van een woning aan de Pijnboomstraat. Tijdens het onderzoek naar de zaak bleek er eerder ook een steekpartij hebben plaatsgevonden in de straat. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan en de mogelijke dader is bij de politie bekend.

De politie ontving zaterdagavond rond 21.30 uur een melding dat er een voetganger zou zijn aangereden door een scooter op de Pijnboomstraat in Breda. Agenten gingen ter plaatse. De scooter was na het ongeval doorgereden.

Terwijl het slachtoffer werd nagekeken in een ambulance, spraken agenten met omstanders. De omstanders vertelden dat er op de scooter twee jongens zaten, en dat zij ook de ruit van een woning aan dezelfde straat hadden vernield. Agenten gingen naar de betreffende woning toe. Daar kwam een 19-jarige Bredanaar op hen af die verklaarde de ruit te hebben vernield. Hij werd aangehouden.