Krisje aan de Haven houdt de deuren dicht: ‘We gaan pas open als we echt kunnen knallen’

BREDA - Sinds afgelopen zaterdag mogen horecazaken de deuren weer openen om ook binnen gasten te ontvangen. Kristian van Eenennaam heeft het met Krisje aan de Haven een weekend geprobeerd, maar houdt voortaan de deuren van het café dicht. “Binnen op een stoel stil moeten zitten, dat is gewoon niet wie we zijn. We genieten komende maanden gewoon op het terras, en gaan binnen pas weer open als we écht mogen knallen.”

Sinds afgelopen zaterdag mag de horeca ook binnen weer open. Maar daar hangen wel strenge regels aan. Zo mogen er maximaal vier personen aan een tafel zitten, is een vaste zitplaats verplicht, is entertainment zoals een televisiescherm verboden en moeten gasten bij verplaatsingen altijd een mondkapje op hebben. Dus ouderwets feesten zoals gasten gewend zijn bij Krisje aan de Haven was er zeker nog niet bij.

“We houden ervan om alles te proberen en er altijd het beste van te maken. Daarom zijn we wel open gegaan dit weekend. Maar eigenlijk was het al precies wat ik ervan verwacht had. En dat is simpel: We kunnen met deze regels gewoon niet onszelf zijn”, vertelt Kristian. Hij en zijn personeel moesten mensen constant wijzen op alle strenge regels. “Het is logisch dat mensen het lastig vinden om de regels precies na te blijven leven. Dat neem ik ze ook totaal niet kwalijk. Maar ik voelde me echt een politieagent. En daar heb ik gewoon helemaal geen zin in. Dat is voor ons niet leuk, en ook niet voor de gasten.”

Want klantvriendelijk voelde Kristian zich afgelopen weekend niet. “Ik laat mensen zitten en betalen, maar ik kan ze niet de sfeer bieden waarvoor de naar Krisje aan de Haven komen. Dan is de prijs-kwaliteit verhouding ook gewoon niet meer goed. Daarom hebben we besloten ons volledig te richten op het terras. En daar is het gelukkig goed weer voor.”

Wie bij Krisje aan de Haven wil komen genieten van een drankje en gezelligheid, kan dus gewoon op het terras terecht. Ondertussen blijven de deuren naar het café dicht. “Wij gaan de deuren pas weer openen als we écht kunnen knallen. Want Krisje aan de Haven is een feestcafé. Wij gaan dus pas open als we ook echt weer dat feestje kunnen bieden.”