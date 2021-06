NAC herdenkt Andro Knel: SLM-ramp precies 32 jaar geleden

BREDA - Het is vandaag precies 32 jaar geleden dat de SLM-ramp plaatsvond. Bij de vliegtuigramp kwamen 9 bemanningsleden en 167 passagiers om het leven. Eén van hen was NAC-speler Andro Knel. Vanavond is er op ESPN een documentaire te zien waarin drie spelers van het elftal waarvan 15 spelers bij de ramp om het leven kwamen met elkaar in gesprek gaan.

Het is vandaag precies 32 jaar geleden dat de grootste vliegramp uit de Surinaamse geschiedenis plaatsvond. Een toestel van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) stortte toen neer tijdens een landing in de mist. Alle negen bemanningsleden kwamen om het leven, en ook 167 van de 178 passagiers overleefden de ramp niet.

Eén van die passagiers was Andro Knel. Op Twitter herinnert NAC vandaag de sterfdag van de oud-speler. "Nooit vergeten", schrijft NAC bij een foto van de graffiti die ter ere van Knel is gemaakt in het NAC-stadion. Andro was onderdeel van het kleurrijke elftal: Een ploeg van voetballers die speelden in het Nederlandse betaalde voetbal en van Surinaamse komaf waren. De ploeg zou dat jaar uitkomen in een voetbaltoernooi in Suriname. 15 spelers van de ploeg kwamen bij de ramp om het leven.

Op ESPN is vanavond een documentaire te zien over de ramp uit 1989. Drie spelers blikken daarin samen terug op de ramp die hun leven heeft veranderd. De documentaire draagt de naam 'De voetballers van het Kleurrijke elftal'.