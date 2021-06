Sydney van Hooijdonk verlaat NAC Breda

BREDA - Sydney van Hooijdonk gaat NAC Breda verlaten. Dat heeft de club vandaag bekend gemaakt.

Sydney van Hooijdonk gaat NAC Breda verlaten. De zoon van Pierre van Hooijdonk en topscorer van afgelopen seizoen noemt het 'een moeilijke beslissing, maar voor mijn carrière het beste.' In een video spreekt hij de supporters toe. "Ik wil jullie bedanken want ik heb me altijd heel gewaardeerd gevoeld hier, vanaf moment één tot de laatste wedstrijd tegen NEC." Dat hij het doel om de eredivisie te bereiken niet gehaald heeft noemt de speler jammer. Maar hij hoopt komend jaar vanaf de tribune NAC alsnog te zien promoveren."

Het afscheid van Van Hooijdonk komt niet als een verrassing. De speler had vaak geen basisplaats onder Steijn. Wel was hij regelmatig beslissend en scoorde hij op belangrijke momenten. Zijn laatste doelpunt was de 1-1 tegen NEC in de finale van de playoffs voor promotie.

Vorige week werd ook al bekend dat Mounir El Allouchi de club gaat verlaten. Hij speelde negen jaar voor NAC.