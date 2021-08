Bredase politie en Depla waarschuwen vakantiegangers: ‘Voorkom woninginbraak’

BREDA - Politieteam Markdal en landelijk ambassadeur woninginbraken, Paul Depla waarschuwen vakantiegangers voor woninginbraak. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat veel mensen afgelopen jaar onbewust hun eigen huis ‘bewaakt’ hebben door veel thuis te zijn. Nu er weer meer mensen op vakantie gaan zien inbrekers ook weer hun kans.

Veel Nederlanders hebben het afgelopen jaar onbewust hun huis bewaakt doordat ze veel thuis waren. Nu ze deze zomer weer op pad gaan, valt die ‘beveiliging’ plotseling weg. Daarom waarschuwt politieteam Markdal de vakantiegangers voor inbrekers. Hierbij wordt verwezen naar een website van de rijksoverheid.

Politieteam Markdal geeft verder aan dat er in de afgelopen periode drie woninginbraken in hun werkgebied zijn geweest. Ook dit wordt als reden gezien om mensen alert te houden.





Wat kun je doen?

Ga je deze zomer een dagje weg of op vakantie? Wees dan extra alert; doe je deur goed op slot, je ramen dicht, een lichtje aan en doe alsof je thuis bent. Ongeacht of je een paar uur of een paar weken weggaat wil je geen risico lopen.

Wat vooral zou moeten helpen is dat het huis een ‘bewoonde indruk’ uitstraalt. Dit kan, naast het aanlaten van lichten, door het laten staan van koffiekopjes, keukenkastjes open te zetten en lades open te zetten.





Burgemeester Depla

Burgemeester Depla is naast burgemeester ook landelijk ambassadeur woninginbraken. Ook hij geeft enkele tips op de website van de rijksoverheid. Zo geeft hij aan dat je gecertificeerde sloten zou kunnen overwegen en alle ramen goed moet sluiten. Hij sluit af met de bekende slogan ‘Maak het ze niet te makkelijk’.