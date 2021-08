SummerviBes officieel van start: Drie weken activiteiten in de zomervakantie

BREDA - Vandaag, op maandag 2 augustus, gaat SummerviBes Breda officieel van start. Alle Bredanaars van 6 tot en met 26 jaar kunnen vanaf deze dag drie weken lang dagelijks genieten van cultuur, sport en games. Het programma is samengesteld met jongeren en de maatschappelijke partners Breda Actief, Surplus, Grote broer/zus en Nieuwe Veste.

Afgelopen week konden kinderen en jongeren al genieten van een klein voorproefje. Toen werd onder andere al een NAC Fundag georganiseerd waaraan Bredase kinderen gratis konden deelnemen. Maar vandaag gaat het grote activiteitenprogramma voor de zomer officieel van start.

Tijdens SummerviBes Breda kunnen Bredanaars van 6 tot en met 26 jaar deelnemen aan honderden gratis activiteiten. Die variëren van cultuur en creativiteit to sport en spel. Zo kun je zaalvoetballen, naar de NAC Fundag, je eigen totebag maken en starten met de workshopserie Animatie & Sound Design. Op de website summervibesBreda.nl staat het volledige programma.



Ook aan de (jong)volwassenen is gedacht met het zomerprogramma van Breda Buiten. Er zijn verschillende activiteiten zoals optredens, een buitenbios en meer. Het programma van Breda Buiten loopt tot eind september 2021. Breda Buiten biedt ook de gelegenheid om zelf een initiatief in te brengen wat past bij de zomerprogrammering. De organisatie kan het initiatief versterken en verbinden aan andere activiteiten in de stad. Check voor meer informatie op de website bredabuiten.nl.

Het is de tweede keer dat SummerviBes Breda wordt georganiseerd. Eerder werden ook al Springbreak en WinterviBes georganiseerd in de lente en winter.