Zevenkamp van start voor Nadine Broersen en Anouk Vetter

BREDA - Voor Nadine Broersen en Anouk Vetter is vannacht de Zevenkamp van start gegaan op de Olympische spelen van Tokio. Inmiddels zijn er twee onderdelen afgerond, en staat Vetter op de zesde plek in het klassement.

SPRINT-atleten Nadine Broersen en Anouk Vetter zijn vannacht in Tokio begonnen aan de zevenkamp. Vetter kan daarbij terugkijken op een goede start. Ze liep ene persoonlijk record op de 100 meter horden en sprong bij het hoogspringen 1 meter 80. Vetter staat na twee onderdelen zesde in het klassement.

Nadine Broersen moet het momenteel doen met een 17e plaats.

Het klassement wordt momenteel geleid door Thiam. Zij was de winnares van de zevenkamp in Rio. De atlete veroverde haar toppositie in het klassement door 1 meter 92 te springen.

Later vandaag staan de volgende twee onderdelen van het zevenkamp op het programma, namelijk kogelstoten en de 200 meter. Het kogelstoten start iets na 12.00 uur.