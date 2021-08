Duizend handtekeningen voor behoud van dagbesteding Arbiba

BREDA - Dagbesteding Ariba moet blijven. Dat is de duidelijk oproep die op bijna 1000 handtekeningen kan rekenen. Vanochtend heeft eigenaar Rino de handtekeningen overhandigd aan de gemeente Breda op het stadskantoor.

Dagbesteding Ariba is gevestigd aan de Woestenbergseweg in Bavel. Maar daar moet over ongeveer tien jaar een bedrijventerrein komen. Waar Rino eerder afsprak met de gemeente dat hij tot zes maanden voor sloop op zijn locatie mag blijven zitten, werd Rino toch opgeroepen om al eerder afscheid te nemen van de locatie. En dat leidde dus tot veel verzet. “Door eerdere wethouders is toegezegd dat Ariba tot 6 maanden voor sloop op de locatie mag blijven. De gemeente wil dat Ariba nu al verdwijnt. Dat kun je niet maken!”, valt te lezen in de petitie die ruim 900 keer ondertekend werd.

De ondertekenaars willen dat Ariba tot zes maanden voor de sloop mag blijven. “Ariba zit niemand in de weg. Laat stichting Ariba zo lang mogelijk zijn goede werk voortzetten op de huidige locatie en kijk tegen 2030 hoe het staat met de toenmalige visie.”