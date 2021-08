Dronken man rijdt door Breda met blikje bier op dashboard

BREDA - De Bredase handhaving heeft maandag een man aangehouden die wel erg duidelijk beschonken achter het stuur zat. De bestuurder had namelijk een blikje bier op het dashboard staan.

De Bredase handhaving zag maandag een man rijden die op het dashboard van zijn auto een blikje bier had staan. Dat trok de aandacht van de handhavers, waarop zij besloten de bestuurder te controleren.

Bij de controle werd duidelijk dat de man niet meer goed op zijn benen kon staan. Aanwezige politie heeft de man een blaastest laten doen. De bestuurder blies 770 ugl. 220 ugl is wat maximaal is toegestaan. Het rijbewijs van de man is ingenomen.