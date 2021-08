Vaccinatielocatie Breda International Airport gesloten, maar Breepark blijft doorgaan

BREDA - GGD West-Brabant is gestart met het afbouwen van het aantal vaccinatielocaties. Sinds deze week is onder andere Breda International Airport weer gesloten. Breepark houdt de deuren wel open. Ook wordt er ingezet op maatwerk door te vaccineren in de wijken.

Roosendaal, Almkerk, Breda International Airport en Bergen op Zoom. Het zijn allemaal plekken waar West-Brabanders terecht konden voor hun coronavaccinatie. Maar sinds 1 augustus is de GGD West-Brabant begonnen met afbouwen. De locaties in Roosendaal, Almkerk en Breda International Airport zijn sindsdien gesloten. En op 15 augustus volgt ook de sluiting van de locatie Bergen op Zoom. Breepark is dan dé vaccinatielocatie voor heel West-Brabant.

Het sluiten van vaccinatielocaties wil niet zeggen dat het vaccinatieprogramma bijna volledig is afgerond. Zo zet de GGD momenteel in op maatwerk in de wijken om op de plekken waar de vaccinatiebereidheid relatief laag is de drempel voor vaccinatie te verlagen. Zo is de eerste helft van augustus de prikbus van de GGD in verschillende Bredase wijken te vinden. In die bus kunnen Bredanaars informatie krijgen over het vaccin, en zich meteen ter plaatse laten vaccineren zonder afspraak.

