Oeps, foutje: Naar de Rithseweg kun je in Breda lang zoeken

BREDA - In de zomer wordt altijd veel aan de weg gewerkt in Breda. Zo ook bij de Ettensebaan in Breda. Daar worden Bredanaars via ‘R’ omgeleid naar de Rithseweg. Een opvallend foutje, want die straat bestaat helemaal niet in Breda.

De gemeentemedewerker die het bord dat langs de Ettensebaan staat heeft gemaakt, zal even niet zo scherp zijn geweest. Via ‘R’ wordt nu namelijk omgeleid richting de Rithseweg. En die bestaat niet in Breda. Een opvallend foutje dus, want naar de Rithseweg kun je lang blijven zoeken. Het bord zou hebben moeten verwijzen naar de Rithsestraat.

In de zomer wordt veel aan de weg gewerkt in Breda. Zo is onder andere de Nieuwe Prinsenkade tot het midden van augustus dicht. Een volledig overzicht van alle werkzaamheden vind je op de werkzaamhedenkaart van Breda.