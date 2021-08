Eerste werkzoekenden aan de slag in de zorg dankzij nieuwe korte opleiding

BREDA - De Zorgschool Breda en het regionale samenwerkingsproject “Perspectief op Werk” bieden samen werkzoekenden de mogelijkheid om na een korte opleiding in de zorg aan de slag te gaan. In april zijn de eerste 15 kandidaten met de opstart-opleiding Zorgkracht gestart.

Ze worden via het programma Zorgkracht klaargestoomd voor een functie als zorgondersteuner, huishoudelijk verzorgende of facilitair ondersteuner. Ze kunnen gediplomeerde zorgverleners ontlasten zodat die zich kunnen richten op de meer gespecialiseerde taken.

Tekort aan personeel

Naast Curio en de gemeente Breda werken er acht zorginstellingen mee aan Zorgkracht. Net als in de rest van Nederland lopen ook deze zorginstellingen tegen een tekort aan zorgpersoneel aan. De komende jaren lijkt de behoefte aan goed zorgpersoneel alleen maar verder toe te nemen.

De Zorgschool, een samenwerking van de gemeente Breda, zorginstellingen en het beroepsonderwijs, kijkt daarom naar een goede manier om het aantal opleidingsplaatsen en kandidaten te vergroten. Samen creëren zij nieuwe mogelijkheden om mensen te interesseren in het werken in de zorg. Zo realiseren zij nieuwe vormen van onderwijs die aansluiten bij de behoefte van zowel kandidaten als de zorginstellingen.

“Willen we de zorg in de toekomst kunnen blijven bieden aan mensen die dat nodig hebben, dan moeten we op zoek naar creatieve oplossingen’’, aldus Wethouder Miriam Haagh. ‘’Vorig jaar hebben we goede ervaringen opgedaan met de verkorte opleiding voor horecapersoneel dat vanwege corona thuis kwam te zitten.’’



Het traject

Ivo van Opbergen van Curio bedrijfsopleidingen dat de cursus verzorgt is enthousiast over dit nieuwe samenwerkingsproject. “Op de locatie zorg en welzijn van Curio volgen de kandidaten zes theoretische lesdagen. Daarin leren ze de basisvaardigheden die nodig zijn om in de zorg aan de slag te gaan.’’

Alle kandidaten hebben vooraf een uitgebreide intake gehad. Vervolgens wordt samen met de kandidaat gekeken naar een passende leer-werkplek. Daar gaan alle kandidaten vier tot zes weken aan de slag om de zorg echt te leren kennen en praktijkervaring op te doen. En is er een match, dan treedt de kandidaat na afloop van deze periode bij de zorgorganisatie in dienst.