Familie overleden NAC-supporter: ‘Steunbetuigingen hebben grote indruk gemaakt’

BREDA - De familie van de NAC-supporter die kwam te overlijden na de wedstrijd NAC - N.E.C. is vandaag met een bericht gekomen. "Dankbaar zijn wij voor de zeer grote belangrijkstelling en medeleven", laten zij weten.

In het tumult na de wedstrijd NAC - N.E.C. zakte de trouwe NAC-supporter Ronald in elkaar. Ondanks de hulp van zowel supporters als hulpdiensten, kon Ronald niet meer gered worden. Hij overleed later in het ziekenhuis. In een bericht reageert de familie nu: "Dankzij zijn wij voor de zeer grote belangstelling en medeleven. Ook voor de hulp van de hulpdiensten zijn wij erg dankbaar. De gedenkplaats vol met bloemstukken en andere steunbetuigingen heeft een grote indruk op ons gemaakt."

Ook werd er vanuit supporters geld ingezameld voor Ronald. "De financiële bijdrage die wij vanuit supporters hebben mogen ontvangen gebruiken wij voor de nagedachtenis aan Ronald. Zo organiseren wij onder andere een barbecue bij de leefgroep van Ronald met zijn medebewoners. Doormiddel van dit bericht willen wij graag een groot dankwoord naar jullie uitspreken."

Een bericht dat we liever niet hadden geplaatst… Rust zacht Ronald #NACpraat pic.twitter.com/8Ozo9h5dCo— NAC Supver (@NACSupver) August 3, 2021

Ophef

Veel supporters probeerden de hulpdiensten te helpen toen zij na de wedstrijd Ronald probeerden te helpen. Er waren echter ook mensen die de hulpdiensten bleven bekogelen. De politie heeft laten weten dat hulpdiensten veel last hebben gehad van een aantal relschoppers op het moment dat zij de supporter probeerden te helpen. Zo werden hulpdiensten tijdens het reanimeren bekogeld met allerlei voorwerpen. Dat nieuws zorgde landelijk voor veel ophef.