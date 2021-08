Iemand in het zonnetje zetten met een zonnebloem? Het kan dankzij Breda Maakt Mij Blij

BREDA - Vind jij het leuk om een bosje bloemen te doneren aan de Zonnebloem? Of er juist één te kopen voor jezelf of iemand die jij in het zonnetje wil zetten? Het kan deze maand dankzij de nieuwe actie van Breda Maakt Mij Blij. Zij hebben de handen ineen geslagen met pluktuin Pluukz en de Nationale Vereniging de Zonnebloem.

“Hoewel het zomer is, schijnt niet overal de zon”, vertelt Thibaud van der Steen van Breda Maakt Mij Blij. “Er zijn heel veel mensen die wel een lichtpuntje kunnen gebruiken. Een vriendelijk gebaar kan in zo’n geval al heel veel betekenen. Wij bieden die mogelijkheid met prachtige zonnebloemen, direct van het land.”

Zonnebloem

Voor de actie met de zonnebloemen heeft Breda Maakt Mij Blij, heel toepasselijk, een samenwerking gezocht met De Zonnebloem. Je kunt daardoor niet alleen bloemen bestellen voor jezelf of je vrienden, maar je kunt ze ook doneren aan de ouderen van de Zonnebloem “In de praktijk zijn dit vaak mensen die – door hun lichamelijke beperking – in een sociaal isolement zitten of dreigen te raken”, legt Van der Steen uit. Alexander van Zijp van Nationale Vereniging de Zonnebloem vult aan: “De coronacrisis, de opgelegde restricties en de angst om besmet te raken heeft dit allemaal verergerd. Niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongeren en alles daar tussenin. Al deze mensen gaan wij in het zonnetje zetten!” De bloemen die gedoneerd worden aan De Zonnebloem worden dan ook door het hele land bezorgd.

Ontstaan in coronatijd

Breda Maakt Mij Blij, bekend van onder andere de reddingsacties van de wijn uit Oosterhout en de gladiolen van Boer Theo, werkt voor deze actie samen met Pluukz: De online pluktuin van Nederland. Het is een samenwerking tussen twee jonge bedrijven die allebei al heel veel impact hebben gemaakt. Pluukz is, net als Maakt Mij Blij, aan het begin van de coronacrisis opgericht en heeft inmiddels al miljoenen tulpen gered. Het doel van beide partijen is hetzelfde: mensen in het hele land blij maken. De Zonnebloem maakt het plaatje dan ook compleet volgens Thibaud: “De mensen van De Zonnebloem weten als geen ander wie wij het beste in het zonnetje kunnen zetten.” De bloemen bestellen kan via de website en social media van Breda Maakt Mij Blij.