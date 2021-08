Al meer dan 17.000 handtekeningen tegen maatregelen Haringvlietbrug

BREDA - Vanaf 9 augustus 2021 wil Rijkswaterstaat het aantal beschikbare rijbanen op de Haringvlietbrug A29 van 2, terugbrengen tot 1 én de maximumsnelheid reduceren tot 50 kilometer per uur om de veiligheid te garanderen. Volgens de planning gaat dit jaren duren. Dit kan voor weggebruikers, op onder andere de A16, zorgen voor urenlange vertragingen. Daarom is er onlangs een petitie gestart.

De Haringvlietbrug gaat sneller achteruit in kwaliteit dan in eerste instantie werd verwacht. Daarom heeft minister Cora van Nieuwenhuizen besloten de maximum snelheid op de brug terug te brengen van 100 kilometer per uur naar 50 kilometer per uur en het verkeer moet voortaan over één rijstrook. “Dit levert weliswaar hinder op voor de weggebruiker, maar is noodzakelijk om de brug tot aan renovatie in 2023 veilig te kunnen blijven gebruiken.”

Rijkswaterstaat verwacht dat de maatregelen de komende twee jaar nodig zullen zijn en dat dit tot forse files zal leiden op de A29 en op de A16, die als uitwijkroute wordt aanbevolen. Daarmee zal die A16 dan nog drukker worden dan die nu al is. Ook de A17 en A58 worden daardoor extra belast.

Inwoners en ondernemers van zuidwest-Nederland die gebruik maken van de Haringvlietbrug zijn daarom onlangs een petitie gestart. Zij verzoeken het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te onderzoeken welke alternatieven mogelijk zijn om de huidige capaciteit voor het wegverkeer in stand te houden, waarbij in geen geval rijbanen worden afgesloten. De initiatiefnemers van de petitie vragen om hierbij in overweging te nemen dat slechts één openstelling per week voor scheepvaart niet opweegt tegen de nadelige gevolgen voor het wegverkeer en te onderzoek of een tijdelijke afsluiting voor scheepvaart of andere opties mogelijk zijn.

De petitie is inmiddels al meer dan 17.000 keer getekend.