Illegale puppyhandel teistert Brabant: Nieuw meldpunt in het leven geroepen

NOORD-BRABANT - Puppy’s die ziek zijn, te jong bij hun moeder zijn weggehaald en gedragsproblemen hebben. Karen Soeters van House of Animals ziet het regelmatig. Haar organisatie is vandaag een speciaal nieuw meldpunt gestart voor broodfokhandel. “Nergens in Nederland is het probleem zo groot als in Brabant”, vertelt zij.

Jaarlijks willen er zo’n 150.000 Nederlands een nieuwe puppy. Maar zoveel jonge hondjes zijn er in ons land niet, legt Karen Soeters van dierenwelzijnsorganisatie House of Animals uit. “Er zijn lange wachtlijsten voor honden van fokkers in Nederland. Daarom gaan veel mensen dan verder zoeken. Vaak komen zij via marktplaats dan terecht bij nestjes van broodfokkers.”

Dat mensen vaak een hondje kopen bij een broodfokker, verbaast Soeters niet. “Veel mensen starten hun zoektocht op Marktplaats. Dan sta je meteen al 1-0 achter, want die advertenties worden niet gecontroleerd. Omdat je er vaak snel terecht kan en er geen wachtlijsten zijn, ziet zo’n puppy er aantrekkelijk uit.” Als mensen dan eenmaal bij zo’n nestje aankomen, gaan vaak de eerste alarmbellen af. “Bijvoorbeeld omdat de moederhond er niet bij is, of omdat de hokken niet schoon zijn. Maar laat zo’n puppy er dan maar eens achter. Het is moeilijk om nee te zeggen, dus de honden worden vaak toch gekocht. Zo blijft de handel in stand.”

Naar schatting worden er jaarlijks zo’n 60.000 tot 80.000 puppy’s vanuit Oost-Europa naar Nederland vervoerd. “Honden van broodfokkers worden vaak veel te vroeg bij hun moeder weggehaald. Ze hebben niet de juiste vaccinaties en hebben vaak ziektes en gedragsproblemen”, aldus Soeters. Veel van dit soort honden komen terecht in Brabant. “Veel grote hondenhandelaren zitten in Brabant. Daardoor krijgen we enorm veel meldingen uit deze provincie.”

Meldpunt

House of Animals is vandaag gestart met het meldpunt Broodfok. Met dat meldpunt wil de organisatie meer inzicht krijgen in de situatie, en dossiers opbouwen over broodfokkers. “Wanneer je vermoed dat jouw dier van een broodfokker komt, moet je dat melden bij de NVWA en 114. Maar we kregen vaak signalen dat de NVWA niet veel met de meldingen doet. Wanneer wij meldingen over een fokker verzamelen in een dossier, kunnen we een handhavingsverzoek indienen. Dan moet de NVWA ermee aan de slag. Zo willen we de broodfok op een effectieve en gestructureerde manier aanpakken.”

Soeters raadt mensen die vermoeden dat ze een dier hebben van een broodfokker dus aan om zich te melden bij het meldpunt. En verder drukt ze Brabanders vooral op het hart om goede research te doen bij de aanschaf van een puppy. “Download op onze site de brochure over hoe je een broodfokker herkent. En ga naar een erkende fokker, of naar het asiel. Want ook daar zitten nog heel veel honden die op zoek zijn naar een goed thuis.”