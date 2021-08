Wilheminasingel lange tijd dicht voor aanleg nieuw riool

BREDA - De gemeente Breda is gestart met de forse werkzaamheden aan het riool onder de Wilhelminasingel. In totaal nemen de werkzaamheden tot eind mei in beslag.

De Wilhelminasingel is sinds 26 juli tussen de Vierwindestraat en de Wilhelminastraat afgesloten. Er zijn daar grote werkzaamheden gaande omdat er een nieuw riool wordt aangelegd en omdat het gebied opnieuw wordt ingericht.

Fases

Het werk bestaat uit verschillende fases die in totaal zullen duren tot mei 2022. De huidige eerste fase zal duren tot 3 oktober 2021. Daarna volgen onder andere nog het Wilhelminapark tussen de Wilhelminasingel en de Tennisstraat, en Wilhelminapark vanaf de Vijverstraat tot en met het kruispunt met de Helenastraat. Bredanaars worden via borden opgeroepen om tijdens de werkzaamheden de omleidingsroutes te volgen. Sluipverkeer in straten zoals Chassésingel is niet gewenst.

Wie een volledig overzicht wil van de werkzaamheden kan kijken op de kaart van de gemeente.