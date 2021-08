Horrorfilmavond bij Zwembad Wolfslaar: ‘Je durft na deze film geen zwembad meer in!’

BREDA - Houd jij van griezelen en horror? Dan mag jij de filmavond bij Zwembad Wolfslaar niet missen. Als onderdeel van Breda Buiten wordt daar op vrijdag de 13e horrorfilm Aquaslash vertoont.

Een horrorfilm over zwembaden kijken aan de rand van het zwembad? Het kan op vrijdag 13 augustus bij Wolfslaar. Bredanaars die geïnteresseerd zijn kunnen zich gratis aanmelden. Zij mogen hun eigen strandstoeltje, krukje of picknickkleed meenemen om zo in de buitenlucht te genieten van de film.

Let wel op! Reserveren is verplicht.

Over Aquaslash

De jaren 80. Een groepje pas afgestudeerde tieners gaat naar een waterpark om hun laatste schooldag te vieren. De problemen beginnen als blijkt dat een een bloeddorstige maniak alle attracties in het waterpark uitgerust heeft met dodelijke valstrikken.