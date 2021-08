Opening van het beachsportveld op het Chasséveld: beachvolleybal, beachsoccer- of tennis

Goed nieuws voor liefhebbers van buitensporten en vooral van beachsporten zoals beachvolley, beachsoccer of -tennis. Vanaf vandaag is op het Chasséveld (bij de bowling), een complete beachsportplek met twee velden ingericht. Op dezelfde plek staat dan ook de sportcontrainer, een uitklapbare container met allerlei sportelementen, opgesteld.



Breda Actief organiseert hier activiteiten en wedstrijden en beheert het materiaal. Inschrijven met een eigen samengesteld team kan ook. Het aanbieden van extra buitenruimte voor bewegen en sporten, maakt deel uit van het Maatregelenpakket aanpak corona 2021. De gemeente investeert in extra ruimte dichtbij huis voor jong en oud.

Meer Bredanaars brengen als gevolg van coronamaatregelen de zomervakantie in de eigen stad door. Er is dus meer behoefte om te ontspannen en te bewegen op loop- en fietsafstand. Wethouder Boaz Adank verrichtte om 15.00 uur de eerste opslag op het beachsportterrein. Hij vermaakte zich daarbij zichtbaar.





Ins en outs beachveld

Het beachveld is vanaf vandaag dagelijks te gebruiken van 7.00 tot 22.00 uur. Je moet je daarvoor wel eerst even inschrijven. Wie zich wil inschrijven om bijvoorbeeld samen met vrienden een wedstrijd te organiseren, is welkom. Reserveren kan via Gymzalen en sporthallen huren in Breda. Voor het gebruik van de sportcontrainer is geen reservering nodig.



Kom je per fiets, dan kun je deze (gratis) stallen in de fietsenstalling van het Turfschip (geopend van 11.30 - 01.00 uur). Wie komt sporten, doet er verstandig aan zelf voor water en eten te zorgen: er is geen horecavoorziening op deze plek.

Het volledige programma vind je hier en hier.