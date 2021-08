The Marker voor 90 procent verkocht: Sloop huidige pand start na de bouwvak

BREDA - Later dan verwacht, maar er is nu eindelijk gestart met het nieuwbouwproject The Marker. Inmiddels is al 90 procent van de woningen verkocht. Na de bouwvak wordt er begonnen met de sloop van het huidige pand.

“Zoals helaas bij veel projecten het geval is, is ook hier inderdaad wat later gestart dan vooraf de bedoeling was”, aldus NVM Makelaar Pieter Jacobs over The Marker. “Gelukkig zijn ze nu zo ver dat Gubbels is gestart met de sloop en dat Bouwbedrijf Van de Ven uit Veghel na afronding van de sloop zal gaan starten met de bouw. Daar waar Gubbels tot nu toe met name inpandig de panden aan het strippen is gaat na de bouwvak echt gestart worden met de constructieve sloop van de panden. Op het achterterrein is ook al ruimte gemaakt om de inrit van het toekomstige bouwterrein via de Fellenoortstraat mogelijk te maken.”



Van de 121 koopappartementen en -herenhuizen is inmiddels 90 procent verkocht. Van de resterende appartementen en herenhuizen zijn er nog enkele beschikbaar. De prijzen van deze woningen variëren tussen de 500.000en 1.145.00 euro.

In juni werden er aan de Fellenoordstraat al enkele bomen gerooid om ruimte te bieden aan de toekomstige inrit naar het bouwterrein. De bomen stonden precies daar waar in de toekomst De Nieuwe Mark aangelegd gaat worden.

The Marker

The Marker bestaat in totaal uit zeven verschillende complexen met 170 appartementen. 121 daarvan zijn koopappartementen, en 49 zijn huurappartementen. Het goedkoopste appartement vind je in gebouw D1 aan de Nieuwe Mark. Op de eerste verdieping betaal je daar 245.000 euro voor een appartement met een woonoppervlakte van 50m2 en een balkon van 5 m2. Het duurste appartement vind je op de bovenste verdieping van gebouw C. Voor het penthouse met een woonoppervlakte van 238 m2 en een balkonoppervlakte van 118 m2 betaal je 1.395.000 euro.

Architect

The Marker is ontworpen door Hielkema Architecten. “Het is een plan met een enorme diversiteit aan woningen”, legt Hielkema van Havermans uit. “Je kunt kiezen voor wonen aan het water of wonen aan de promenade. Bovendien hebben de woningen verschillende oppervlaktes en plattegronden. In totaal biedt The Marker maar liefst 65 woningtypen.” De openbare ruimte wordt ingericht met groen, bestrating en hoogwaardig meubilair. Tussen de Markendaalseweg en de Nieuwe Mark worden dwarsverbanden gecreëerd. Zo wordt het water van de Nieuwe Mark vanaf de Markendaalseweg zichtbaar.



Foto: BredaVandaag