Kinderen leren kunst maken tijdens summerschool in Stedelijk Museum Breda

BREDA - Naar school in je zomervakantie? Dat kan in het stedelijk museum in Breda. Tijdens Summerschool kruipen kinderen in de huid van een kunstenaar. Ze krijgen van verschillende kunstenaars workshops en zo leren zij alles over tekenen, schilderen en verven en natuurlijk hoe het is om kunst te maken.

Enthousiasme

Broertjes Pepe en Maas houden wel van kunst. “Het is super leuk om te schilderen en te tekenen’’, vertelt Pepe aan de reporters van Chatime die een bezoekje brachten aan de summerschool. ‘’Als ik teken is het altijd een beetje de duistere kant van mij die ik op papier laat zien. En ik ben echt niet duister hoor, ik ben juist altijd vrolijk, maar dat ontdek je dus door kunst te maken.”

Maas heeft het ook super naar zijn zin, maar of hij later kunstenaar wil worden, dat weet hij nog niet. Alle kunstenaartjes krijgen een groot applaus tijdens het maken van kunst en ook zij weten nog niet of zij later iets in de kunst gaan doen. Ze hebben het in ieder geval goed naar hun zin tijdens de workshop en dan wordt ook nog eens hun werk in het museum opgehangen.





Ontdek je talent

In de zomervakantie kan je jouw talenten ontdekken op woensdag, donderdag en vrijdag in het stedelijk museum Breda van 10.00 uur tot 13.00 uur.