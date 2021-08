Al zo’n 500 Bredanaars hebben zich laten vaccineren bij prikbus in de wijk

BREDA - Al zo’n 500 Bredanaars hebben zich laten vaccineren bij de prikbus van de GGD. Die wordt sinds eind juli ingezet in diverse Breda wijken om de drempel voor vaccinatie te verlagen. In Kesteren ging het om zo’n 80 mensen. In de Hoge Vucht lieten in drie dagen tijd ruim 400 Bredanaars zich vaccineren.

De vaccinatiebereid van de de verschillende Bredase wijken varieerde enorm. Onder andere in de Hoge Vucht was het aantal mensen dat zich liet vaccineren tegen Covid-19 relatief laag. Dat kan natuurlijk verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld omdat bewoners niet goed genoeg geïnformeerd zijn over het vaccin. Of omdat ze niet de mogelijkheid hebben om af te reizen naar een vaccinatielocatie.

Om deze problemen te verhelpen werden prikbussen ingezet om buurtbewoners de mogelijkheid te bieden om op een laagdrempelige manier informatie te krijgen over het vaccin. Wie het wil, kan ook ter plaatse gevaccineerd worden.





Succes

De prikbussen zijn tot nog toe succesvol gebleken. In Kesteren hebben de medewerkers gedurende twee dagen in totaal 79 mensen gevaccineerd. Bij winkelcentrum Hoge Vucht waren dat 403 mensen in drie dagen tijd.

‘’Overall wordt de prikbus goed ontvangen’’, laat een medewerker van de GGD weten. ‘’Mensen vinden het fijn dat ze laagdrempelig, dicht bij huis terecht kunnen.’’ Verder lopen mensen vaak aan tegen het maken van afspraken, sommige inwoners ervaren dit als ingewikkeld. Met de prikbus kunnen zij makkelijk ‘even langs te komen’ en een prik halen.