Kinderen blij met zomerschool bij Curio Breda

BREDA - De meeste kinderen zijn blij dat ze even niet naar school hoeven. Maar bij de Curio internationale schakelklas (ISK) zijn ze juist heel blij dat ze naar de zomerschool mogen. Meestal zijn het de ouders die het willen, maar hier hebben de jongeren zichzelf aangemeld.

In Breda is een zomerschool gestart met 35 leerlingen. Ze gingen afgelopen twee weken aan de slag met taal, rekenen en sport. Dit deden zij geheel op eigen initiatief, zij hadden zichzelf namelijk aangemeld.

De leerlingen zijn nog maar pas in Nederland, maar spreken al aardig Nederlands. Voor hen is het belangrijk om met de taal bezig te zijn. Alles wat ze tijdens de zomerschool leren is meegenomen volgens de docenten. Deze kwetsbare jongeren kunnen vaak niet op vakantie. De sociale contacten hebben ze via school. “Ik vind het hier heel leuk. Anders zit ik de hele dag te gamen”, roept een leerling enthousiast.





Werkwijze

Het thema van deze week is ‘De Olympische Spelen’. De leerlingen maken kennis met sporten die ze niet zo goed kennen. Voetballen doen ze overal, maar trefbal of bowlen niet. Ze zijn druk bezig met een sportkrant. Ze schrijven hiervoor korte verhalen over onbekende sporten.

Laura Peeters, docent bij Curio isk, vertelt dat ze het ook over voeding hebben. ‘’Hoeveel suikerklontjes zitten er in een flesje frisdrank? We maken er dan meteen een rekenopdracht van.’’ Ze krijgen vragen voorgelegd als; wanneer je een week lang elke dag een flesje frisdrank drinkt, hoeveel suikerklontjes krijg je dan binnen? ‘’En dan wordt er vervolgens flink gestapeld met de suikerklontjes. Zo leren ze rekenen én iets over voeding”.