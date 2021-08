Nieuwe maatregelen Haringvlietbrug: in beide richtingen straks toch twee versmalde rijstroken beschikbaar

BREDA - Op de Haringvlietbrug blijven twee versmalde rijstroken in beide richtingen beschikbaar. Het verkeer mag hier vanaf 23 augustus met een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur overheen. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer.

Op de brug zou vanaf komende maandag in beide richtingen nog maar één rijstrook open zijn, om zo de verkeersdrukte te verminderen tot de grote renovatie in 2023. De minister heeft nu aangegeven dat in beide richtingen twee versmalde rijstroken open blijven, waar verkeer met een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur overheen mag. Op dit moment is de maximumsnelheid op de brug nog 100 kilometer per uur.

Petitie

Het plan om in beide richtingen maar één rijstrook open te houden, stuitte op veel verzet. Het terugbrengen van de snelheid naar 50 km per uur en het afsluiten van één van de twee rijstroken zou de weggebruikers dagelijks een uur vertraging op gaan leveren. Ruim 17.500 personen tekenden een petitie tegen het plan, welke werd opgezet door de uit Kruisland afkomstige Jeroen Hulhoven. Volgens brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) zou de langdurige sluiting van rijstroken de transportsector zeker 53 miljoen euro kosten.

Uitstel beperkingen

De beperkingen zouden maandag ingaan, maar dat is dus uitgesteld tot 23 augustus. Volgens Rijkswaterstaat is dat nodig omdat de versmalde rijstroken nog moeten worden ingericht en de weg geschikt moet worden gemaakt voor handhaving.

Op slot

De belangrijke verbinding op de A29 gaat twee jaar lang gedeeltelijk op slot tot de brugklep over twee jaar wordt vervangen. Daarmee moet worden voorkomen dat de brug verder beschadigd raakt. De brug moet gerenoveerd worden, omdat klemmen en rijplaten los dreigen te komen.