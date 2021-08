Scooterrijder ten val door losliggende tegels bij Konijnenberg ter hoogte van AH

Een bestuurder van een scooter is vanmiddag ten val gekomen. Het ongeval vond plaats op het fietspad van de Konijnenberg, ter hoogte van de Albert Heijn. De bestuurder vloog over zijn scooter toen deze plots stil stond door losliggende tegels in het fietspad. Enkele mensen die het zagen gebeuren schoten gelijk te hulp.

De jongeman die deze scooter pas een dag had werd later in de ambulance gecontroleerd en hierna kon hij weer verder. Een ander persoon liet weten dat hij deze losliggende tegels aan het begin van de week al had doorgegeven aan Orde en Handhaving. Gelukkig liep het deze keer goed af. De losliggende tegels zijn nu doorgegeven via de BuitenBeter app.