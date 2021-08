SP Breda: Acht invalideparkeerplaatsen opgeofferd vanwege plaatsing beachsportveld

BREDA - De SP-fractie Breda is niet blij met het beachsportveld dat gisteren geopend werd op het Chasséveld. Door de aanleg van deze ‘zandbak’ zouden acht invalideparkeerplaatsen ‘opgeofferd’ zijn.

De afgelopen maanden is er in de raad meermaals gesproken over het belang van invalidenparkeerplaatsen voor mensen met een gehandicaptenparkeerkaart in Breda. Op 7 juli heeft het college nog een brief verstuurd waarin zij het belang daarvan zelf onderstreept.

”Tot onze schrik zijn er nu toch acht invalidenparkeerplaatsen op het Chasséveld omgetoverd tot een enorme zandbak’’, zegt Inge Verdaasdonk, Fractievoorzitter SP Breda. ‘’En dit voor de deur van het UWV kantoor, welke nu dus niet meer bereikbaar is voor mensen met een gehandicaptenparkeerkaart en die dus afhankelijk zijn van een invalidenparkeerplaats.’’

Andere plek

De SP fractie vraagt zich af wie, wanneer heeft besloten dat het rechtvaardig is om acht invalidenparkeerplaatsen op te offeren. Ook wil men weten of hier een vergunning voor is afgegeven en hoe lang de parkeerplaatsen ontoegankelijk zijn.

Volgens Verdaasdonk had ‘de zandbak’ zonder problemen op een ander gedeelte van het Chasséveld geplaatst kunnen worden. Daarom wil de SP ook weten of het college het met de partij eens is dat er voldoende ruimte is om deze zandbak/sportcontainer elders neer te zetten. En of zij bereid zijn om de acht invalidenparkeerplaatsen zo snel mogelijk weer toegankelijk te maken voor mensen die deze nodig hebben.