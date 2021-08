Politieteam Markdal: Pas op voor WhatsApp-oplichters

BREDA - Het is zo makkelijk, even een betaalverzoek sturen of betalen en het is geregeld. Maar dat geldt ook voor criminelen. Je kunt te maken krijgen met betaalverzoekfraude wanneer je bijvoorbeeld iets verkoopt via een platform zoals Marktplaats.

Veel dingen worden ons door het internet, sociale media en apps vandaag de dag heel makkelijk gemaakt. Het gevaar ligt echter ook op de loer, zeker internetfraude in de vorm van nep betaalverzoeken, zo waarschuwt politieteam Markdal.

Je kunt te maken krijgen met betaalverzoekfraude wanneer je bijvoorbeeld iets verkoopt via een platform zoals Marktplaats. Vaak gaat dit op dezelfde manier. Eerst reageert de oplichter op je advertentie. Hij of zij vraagt of jouw product nog te koop is en doet een bod.

Hebben jullie een deal? Dan vraagt de oplichter je om een klein bedrag over te maken (vaak 1 eurocent). De smoes is dat de oplichter graag wil controleren of jij te vertrouwen bent. De oplichter zal waarschijnlijk zeggen dat dit is omdat hij of zij een slechte ervaring heeft gehad met andere verkopers. De oplichter stuurt vervolgens via WhatsApp een betaalverzoek. In werkelijkheid gaat de link echter naar een phishingsite.

De oplichter kan nu inloggen op jouw bankaccount. Hij of zij maakt op deze manier geld over naar zijn of haar eigen rekening.



Waar let je op?



Waar kun je een oplichter aan herkennen? De oplichter probeert via WhatsApp te chatten in plaats van via de chat van het verkoopplatform, zoals de Marktplaatschat. Hij of zij reageert alleen via WhatsApp. Op deze manier kan Marktplaats of een ander verkoopplatform niet achterhalen wie de oplichter is. Kijk voor meer tips en informatie op deze website.