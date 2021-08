NAC speelt op valreep gelijk tegen VVV-Venlo dankzij late treffer Boris van Schuppen

VENLO/BREDA - NAC heeft op de valreep toch een punt overgehouden aan het eerste duel in de competitie tegen VVV-Venlo. Door een late treffer van de Bredase debutant Boris van Schuppen, in de blessuretijd, wist de ploeg van NAC-trainer Edwin de Graaf met een 2-2 gelijkspel van het Venlose veld te stappen.

Het publiek in Venlo hoefde niet lang te wachten op de openingstreffer. Na nog geen tien minuten spelen ontsnapte Pjotr Kestens aan de Venlose verdediging. Achter het standbeen langs gaf hij de bal mee aan linksachter Jetro Mashart. Die leverde een voorzet af op Ralf Seuntjens, die tegen de bal aanliep en het openingsdoelpunt maakte: 0-1.

De thuisploeg ging hierdoor nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar tot echt grote kansen kwam het niet. Toch viel de gelijkmaker vrij snel. Bryan Koglin ging achter een vrije schop op een meter of twintig van het doel staan schoot de bal buiten het bereik van NAC-doelman Nick Olij: 1-1. Kort na de gelijkmaker, kreeg NAC opnieuw een domper te verwerken, toen Moreno Rutten de strijd moest staken door een blessure. De stand in Venlo bleef in de rust 1-1.

Beide ploegen kwamen prima uit de kleedkamer en de tweede helft gelijk op. Beide ploegen kwamen moeilijk tot kansen. Na een uur spelen kwam VVV er een keer uit via de vleugel. De voorzet kwam ongelukkig op de knie van Colin Rösler terecht, waardoor de bal in het eigen doel viel: 2-1.

Tien minuten voor tijd moest NAC-trainer Edwin de Graaf iets forceren en bracht debutanten Vieiri Kotzebue en Boris van Schuppen in de ploeg. Deze debutanten maakten een goede indruk tijdens de voorbereiding. In de blessuretijd viel dan toch de verdiende gelijkmaker. Ralf Seuntjens legde de bal panklaar voor Boris van Schuppen. Van Schuppen aarzelde niet en schoot de bal in de verre hoek: 2-2. In de slotfase kreeg Seuntjens zelfs nog een kans op de 2-3, maar dat was misschien net wat te veel van het goede geweest.

Vrijdag 13 augustus speelt NAC voor het eerst dit seizoen in het Rat Verlegh Stadion. Dan komt SC Telstar op bezoek. De aftrap van deze wedstrijd is om 20.00 uur.