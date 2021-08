Leerlingen ISK zijn blij met de zomerschool: ‘Anders zat ik heel de dag te gamen’

BREDA - De meeste kinderen zijn blij dat ze even niet naar school hoeven. Maar bij de Curio internationale schakelklas (ISK) waren de leerlingen juist heel blij dat ze naar de zomerschool mochten. De school startte deze zomer met 35 leerlingen. “Ze gingen afgelopen twee weken aan de slag met taal, rekenen en sport, maar op een hele leuke manier”, laat Curio weten.



De leerlingen die deelnamen aan de zomerschool van Curio ISK zijn nog maar pas in Nederland, maar spreken al aardig Nederlands. Voor hen is het belangrijk om met de taal bezig te zijn. Alles wat ze tijdens de zomerschool leren is meegenomen. “Deze kwetsbare jongeren kunnen vaak niet op vakantie. De sociale contacten hebben ze via school”, legt Curio uit. En de school zorgt voor veel enthousiasme bij de leerlingen. “Ik vind het hier heel leuk. Anders zit ik de hele dag te gamen”, roept een leerling enthousiast.

Suus van Dort, onderwijsassistent, was verbaasd dat de leerlingen geen sprookjes kennen. “Ze zijn tussen de 12 en 18 jaar. “Voor deze leeftijd lees ik normaal niet voor. Dat vinden ze te kinderachtig. Maar bij het sprookje van Sneeuwwitje hingen ze aan mijn lippen. De mooie tekeningen helpen hen om het verhaal beter te begrijpen. En ze vinden het fijn dat het altijd een goed einde heeft”.

Het thema was afgelopen week ‘De Olympische Spelen’. De leerlingen maakten kennis met sporten die ze niet zo goed kennen. Voetballen doen ze overal, maar trefbal of bowlen niet. “Ze zijn druk bezig met een sportkrant. Ze schrijven korte verhalen over onbekende sporten.” De kleurige bladen hingen in de gang. Ze werden goed gelezen door de andere leerlingen.

Laura Peeters, docent bij Curio isk, vertelt dat ze het ook over voeding hebben. “Hoeveel suikerklontjes zitten er in een flesje frisdrank? We maken er dan meteen een rekenopdracht van. Als je een week lang elke dag een flesje frisdrank drinkt, hoeveel suikerklontjes krijg je dan naar binnen? En dan wordt er flink gestapeld met de suikerklontjes. Zo leren ze rekenen én iets over voeding”.

Eén leerling had nog nooit een taart gebakken. Dus ook dat werd gedaan. Wat over was van de taart nam een van de jongens mee naar huis. Hij was jarig en nodigde meteen een paar nieuwe vrienden van de zomerschool uit. “Mooi om te zien hoe er nieuwe contacten worden gemaakt.”