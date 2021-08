Weerbericht Breda: ‘Vanaf woensdag wordt het zomers’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 9 augustus en de komende dagen.

Boven het noorden van de Noordzee ligt een lagedrukgebied. Het zendt vandaag en morgen nog buienstoringen in vochtige zeelucht naar onze omgeving. Vanaf woensdag neemt de invloed van een hogedrukgebied toe. De zon komt er bij, het wordt droog en het kwik gaat stijgen.



Verwachting voor maandag 9 augustus

Vanmiddag en begin van de avond kunnen er opnieuw enkele lokale regenbuien vallen. Lokaal kan het even stevig door regenen, een donderslag optreden en rukwinden tot 60 km/u voorkomen. De gemiddelde windrichting is zuidwest en de gemiddelde windsterkte 3 tot 4 Beaufort. De temperatuur haalt vanmiddag met moeite de 20 graden.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 10 augustus

Het is dinsdag overwegend bewolkt en nog niet helemaal buivrij. Een enkel lokale lichte bui blijft mogelijk. Later op de dag opklarend vanaf het westen. De zuidwestenwind is matig met 3 Beaufort. Maxima rond 21 graden.



Woensdag 4 augustus

Eindelijk is het dan zover. Woensdag belooft een droge dag te worden. Het is zonnig met wat stapelwolken. De wind is gedraaid naar het noordoosten en zwak geworden, 2 Beaufort. De temperatuur loopt in de middag op naar 23, lokaal 24 graden.



Donderdag 5 augustus

En donderdag is het zover. Het zou weleens 25 tot 26 graden kunnen worden. Een echte zomerdag met veel zon en wat onschuldige stapelwolken. Het blijft droog en er staat hooguit een zwak oostenwindje.



Zo was het weer zondag 8 augustus 2021

Maximumtemperatuur: 20,4 graden

Minimumtemperatuur: 14,9 graden

Neerslag: 8,7 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 9 augustus 2021 om 12:00 uur