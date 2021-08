Bredaas ‘De Vlucht’ is niet het beste buitenkunstwerk van Zuid-Nederland

BREDA - Het bekende ‘De Vlucht’ dat in het Valkenberg staat was genomineerd voor de titel ‘Beste buitenkunstwerk van Zuid-Nederland’, maar heeft niet gewonnen. In de regio Zuid won ‘Broden en vissen’, een kunstwerk uit Breskens.

Nederland staat vol met mooie kunstwerken: oud en nieuw, traditioneel en modern, figuratief of abstract. Om duidelijk te krijgen welk buitenkunstwerk het meest geliefd is, houdt het NPO Radio 4 programma ‘De Ochtend van 4’ deze zomer de verkiezing van het mooiste kunstwerk in de openbare ruimte. De verkiezing komt voort uit de coronatijd, toen de musea maandenlang gedwongen dicht waren en het flink behelpen was voor kunstliefhebbers. KRO-NCRV’s presentator Niels Heithuis riep zijn luisteraars toen op om te vertellen over kunstwerken in de buitenruimte, die wél te zien waren en waar men wél van kon genieten. “We zijn overstelpt met reacties: honderden mensen hebben ons laten weten welke kunstwerken ze mooi vinden”, vertelt eindredacteur Marielle van Kilsdonk. “Luisteraars worden geroerd door de kunst in hun eigen omgeving. Het betekent echt iets voor ze en we kregen bijzondere verhalen binnen.”

In de Regio Zuid was De Vlucht genomineerd. Mensen konden afgelopen week stemmen op het kunstwerk om de titel ‘beste buitenkunstwerk van Zuid-Nederland’ te winnen. Maar die eer ging niet naar het Bredase kunstwerk. Het bijzondere ‘Vissen en Broden’ won de titel en gaat door voor de titel ‘Beste buitenkunstwerk van Nederland’.

De vijf regionale winnaars strijden vanaf maandag 16 augustus met elkaar om de titel. Luisteraars geven de uiteindelijke stem. De winnaar wordt op zondag 22 augustus bekend gemaakt.

De Vlucht

Dit kunstwerk, gemaakt door Hein Koreman, is een monument ter nagedachtenis van de Vlucht van Breda in de Tweede Wereldoorlog. Op 2 mei 1940 dreigt Breda tussen de Duitse en Franse linies te geraken. Omdat het gerucht gaat dat de Duitsers Breda gaan bombarderen, moeten de inwoners binnen één dag geëvacueerd worden. Vijftigduizend mensen verlaten de stad, op de fiets, te voet en met kinderwagens. Zo trekt een lange stoet richting het zuiden. Onderweg komen 91 personen om het leven bij beschietingen door Duitsers. Zodra blijkt dat het loos alarm is, kan iedereen weer snel naar huis. Sommige groepen zijn echter nog maanden lang en tot diep in Frankrijk op de vlucht door gebrekkige communicatie.



KRO-NCRV’s De ochtend van 4