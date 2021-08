Brief binnenkort op de mat: Gratis zelftesten voor alle Nederlanders

Alle Nederlandse huishoudens krijgen binnenkort een brief met daarin een code waarmee zij gratis enkele zelftesten kunnen bestellen. Dat heeft premier Rutte vandaag toegelicht in een kort persmoment. Het gaat volgens Rutte om een bewustwordingscampagne, waarmee Nederlands gestimuleerd worden om gebruik te maken van zelftests.

Alle Nederlandse huishoudens krijgen de brief met de bestelcode thuis. Die kan bij sommigen morgen al op de mat liggen. Bij anderen kan het enkele weken duren. “We bezorgen de brieven aan de 8 a 9 miljoen huishoudens die Nederland rijk is. Dat kost dus even tijd”, legt Rutte uit. Wanneer huishoudens de brief ontvangen, kunnen ze via de code die erin staat gratis enkele tests bestellen. Die worden dan binnen anderhalve week bezorgd.

Verder wordt in de brief gewezen op het belang van testen voordat mensen weer naar plekken gaan waar grote groepen mensen samenkomen, zoals school of werk. Ook wordt uitgelegd wanneer een zelftest nuttig is en wanneer iemand zich juist bij de GGD moet laten testen. En de basisregels krijgen opnieuw aandacht: houd afstand, was vaak je handen, zorg binnen voor frisse lucht en blijf thuis en laat je testen bij klachten.

Campagne

De landelijke verspreiding van zelftests gaat gepaard met een brede campagne op radio en tv, waarmee de overheid mensen wil wijzen op het belang van testen om besmettingen te voorkomen. Want onderzoek wijst uit dat iemand besmettelijk kan zijn zonder zelf klachten te hebben. En hoewel gevaccineerde mensen minder makkelijk het virus overdragen, kunnen ook zij in sommige gevallen nog steeds anderen besmetten. Daarom kan het nuttig zijn om voor de zekerheid een zelftest af te nemen voor een bijeenkomst met andere mensen.

“Ik hoop dat heel veel mensen zich de komende tijd testen voordat ze veel andere mensen ontmoeten”, laat minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten. “Bijvoorbeeld voordat je weer voor het eerst naar school of werk gaat, of familie of vrienden gaat zien. Een zelftest doen is een kleine moeite. Maar door te testen verkleinen we de kans dat we corona onbedoeld meenemen naar familie, werk of school, en voorkomen we dat besmettingen brandhaarden worden.”

Wie meer zelftesten wil krijgen, kan ze kopen bij onder andere drogisten. Daar kosten ze 2,99 euro.