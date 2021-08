Wekenlang omrijden bij de Burcht voor aanleg nieuw riool: Zwijnsbergenstraat als eerste aan de beurt

BREDA - Verschillende straten rondom de Burcht in de wijk IJpelaar in Breda gaan de komende weken op de schop voor werkzaamheden aan de riolering, drainage, bestrating en lichtmasten. Deze werkzaamheden duren nog tot het einde van het jaar. Dit zorgt voor de nodige wegafsluitingen en omleidingen.

De Lunenburgstraat, Genhoesstraat, Duurstedestraat en Zwijnsbergenstraat gaan de komende tijd op de schop. Om de beurt worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de riolering, drainage, bestrating en lichtmasten. In een brief aan de buurt legt de gemeente uit dat dit moet in verband met de hoge grondwaterstand. “Deze hoge grondwaterstand is het gevolg van de lage ligging van de wijk IJpelaar en een aantal slecht doorlatende lagen in de bodem. Omdat uit rioolinspecties van de gemeente naar voren is gekomen dat op een aantal plaatsen groot onderhoud aan de riolering noodzakelijk is, is besloten om gelijktijdig de grondwateroverlast op openbaar gebied aan te pakken.” De waterstand moet na de werkzaamheden teruggebracht zijn tot 0,8 meter onder het straatniveau.

De Zwijnsbergenstraat is als eerste aan de beurt. Deze straat is van 26 juli tot en met 5 september volledig afgesloten voor werkzaamheden. De Lunenburgstraat, Genhoesstraat en Duurstedestraat zijn daarna aan de beurt. Om het werk uit te voeren, wordt de bestrating van perceelgrens tot perceelgrens open gemaakt. De aannemer graaft een sleuf, verwijdert de oude riolering en brengt het nieuwe riool aan. Daarnaast komt er in de lengterichting van de straat een drainageleiding. Om de sleuf te kunnen graven en ’in den droge’ te kunnen werken, brengt de aannemer een pomp aan om de grondwaterstand tijdelijk te verlagen. Wanneer het nieuwe riool en de nieuwe drainageleiding zijn aangelegd wordt de sleuf aangevuld en wordt de constructie van de rijbaan, de parkeervakken en het trottoir opnieuw aangebracht met nieuwe materialen. Daarnaast worden er nieuwe lichtmasten geplaatst en waar nodig wordt het straatmeubilair vervangen.

Omleidingen

Omwonenden en weggebruikers zullen de nodige hinder ondervinden door de werkzaamheden. Straten worden volledig afgesloten en er gelden meerdere omleidingen. Tijdens de werkzaamheden aan de Zwijnsbergenstraat zijn er drie omleidingen uitgezet: van de Zwijnsbergenstraat naar Groot Ypelaardreef, Allerheiligenweg naar Loevesteinstraat en via Fatimastraat, Zuidelijke Rondweg en Loevesteinstraat. Als het werk bij mensen voor de deur plaatsvindt, kunnen zij hun woning niet met de auto bereiken. Wel blijft de woning altijd te voet bereikbaar. Ook zal er minder parkeergelegenheid zijn. “Het verzoek is om niet op de groenstroken te parkeren en/of dichtbij bomen. Bij het parkeren dichtbij de bomen wordt de grond verdicht, waardoor de wortels te weinig water krijgen. Dit is niet gelijk zichtbaar, maar wel over een langere periode”, aldus de gemeente. Toiletgebruik blijft mogelijk tijdens de werkzaamheden aan de riolering.

De werkzaamheden aan de Lunenburgstraat, Genhoesstraat en Duurstedestraat duren nog zeker tot het einde van dit jaar. In 2022 staan ook nog werkzaamheden aan de Hamstraat, Sterkenburgstraat, Moersbergenstraat, Rechterenstraat, Oldengaardestraat en Doorwerthstraat gepland.



Omleidingen tijdens afsluiting Zwijnsbergenstraat. - Gemeente Breda