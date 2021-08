Station Breda zag aantal reizigers afgelopen jaar meer dan halveren

BREDA - Het aantal reizigers dat gemiddeld per dag gebruik maakte van station Breda is afgelopen jaar gemiddeld meer dan gehalveerd. Waar voor 2020 gemiddeld nog ruim 37.000 reizigers per dag in Breda kwamen, waren dat er in 2020 slechts 16.000.

Traditioneel maakt NS in de zomerperiode de in- en uitstappers per station bekend voor een gemiddelde werkdag. Daarom heeft de NS nu ook de cijfers voor 2020 bekend gemaakt. En die zijn door het coronavirus niet rooskleurig voor de vervoerder. De impact van het virus was enorm. Zo bleef de NS in periodes met een strenge lockdown met een aangepaste dienstregeling rijden, maar waren de reizigersaantallen minder dan 15 procent van het niveau van 2019. Op alle stations nam het aantal reizigers over het hele jaar genomen.

In Breda gaat het om een daling van 55 procent, van 37.000 reizigers naar 16.000. Op station Breda Prinsenbeek gaat het om een daling van 52 procent, van 1700 naar 820.

Sterkste dalers

De sterkste daler is station Schiphol Airport (-70 procent) doordat het vliegverkeer ook fors afnam door de crisis. Daarna volgen Tilburg Universiteit (-66 procent) en Amsterdam Bijlmer Arena (-65%), waar veel studenten respectievelijk evenementenbezoekers gebruik van maken. Op het recent geopende station Lansingerland Zoetermeer daalt het aantal reizigers het minst (-27 procent). Dit komt mede doordat het station sinds mei 2019 ook halte is geworden van de metro RandstadRail.

Het grootste station blijft Utrecht Centraal met ruim 87.000 in- en uitstappers, Amsterdam Centraal zit daar direct onder met ruim 79.000. Het kleinste station waar alleen NS rijdt, is Soest met ruim 100 in- en uitstappers.